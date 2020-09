Swiss Re : Credit Suisse a abaissé son opinion

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a abaissé son opinion sur le titre à 'sous-performance', avec un objectif de cours de 81 francs suisses.



'Le titre semble bon marché, mais nous n'attendons aucune revalorisation tant qu'un redressement n'aura pas eu lieu au niveau des souscriptions', expliquent les analystes de Credit Suisse dans une note consacrée aux réassureurs.



'Le dividende apparaît sécurisé, mais beaucoup d'acteurs du secteur affichent des rendements tout aussi élevés, mais avec des niveaux de risques liés au Covid-19 bien inférieurs', ajoute le broker.



Credit Suisse dit actuellement préférer l'allemand Hannover Re au sein du secteur.



