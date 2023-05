Swiss Life : UBS reste à l'achat après les trimestriels

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 577 francs suisses suite à l'annonce des résultats du 1er trimestre 2023.



UBS estime que les résultats sont mitigés pour Swiss Life avec des pressions sur les revenus de commissions.



' Les revenus de commissions ont été sous pression en raison de la baisse des transactions sur le marché de l'immobilier. La croissance des primes est due à l'intégration de l'acquisition d'elipsLife ' indique le bureau d'analyses.



Rappelons que le Groupe a généré des primes de 7,5 milliards de francs suisses au cours des trois premiers mois (exercice précédent: 6,9 milliards de francs suisses), soit une augmentation de 11% en monnaie locale.



Le groupe a généré des revenus d'honoraires d'un montant total de 595 millions de francs suisses (exercice précédent: 579 millions de francs suisses).



