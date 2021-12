Swiss Life : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Swiss Life Holding avec un objectif de cours relevé de 475 à 585 francs suisses, une nouvelle cible impliquant un potentiel de hausse de 11% pour le titre de la compagnie d'assurance-vie helvétique.



'Des performances de haute qualité en termes de commissions pour soutenir des revalorisations de multiples, ainsi qu'une génération de liquidités et du capital excédentaire permettent un rendement total supérieur à 8% par an durable', juge le broker.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

