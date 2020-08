Swiss Life : UBS passe à une recommandation d'achat

(CercleFinance.com) - UBS est passé jeudi de 'neutre' à 'achat' sur le titre Swiss Life, estimant que la valorisation actuelle de l'assureur vie helvétique constituait un 'point d'entrée attrayant'.



Dans une note, le broker estime que la résistance bilantielle du groupe suisse, la qualité de ses résultats et la perspective d'amélioration de ses performances plaident en faveur d'une revalorisation du titre.



UBS - qui note que l'action se traite actuellement sur la base d'un PER de l'ordre de 9x - estime que Swiss Life pourrait s'échanger autour de 13,5 fois ses bénéfices dans l'hypothèse de l'atteinte des objectifs à horizon 2021, soit une prime de l'ordre de 50% par rapport aux cours actuels.



Son objectif de cours est en conséquence relevé de 370 à 440 francs suisses.



L'action Swiss Life progresse actuellement de plus de 1% à la Bourse de Zurich.



