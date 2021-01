Swiss Life : Berenberg a relevé son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste allemand a relevé son objectif de 450,5 francs suisses à 501,8 francs suisses, en confirmant son conseil à 'achat'.



Alors que Berenberg s'attend à ce que le bénéfice de Swiss Life diminue cette année, principalement en raison de la baisse des revenus des investissements en obligations et en actions, l'analyste affirme que le plus grand assureur vie de Suisse 'mise sur la croissance'.



Dans sa note aux clients, les analystes ont déclaré que (1) les indicateurs immobiliers sont tous positifs, (2) les revenus d'honoraires devraient augmenter de 10% en monnaie locale en 2020, et (3) le cash-flow devrait être fort, à 780 millions de francs suisses, contre 752 millions en 2019.



