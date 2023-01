Swatch : UBS reste à neutre après les résultats

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur et son objectif de cours de 287 francs suisses après l'annonce par le groupe d'un chiffre d'affaires net de 7 499 millions de francs suisses sur l'année 2022, en croissance de +4,6% par rapport à l'exercice précédent à taux de change constants (+2,5% à taux courants).



' La croissance du chiffre d'affaires de +2% sans effet de change pour le second semestre a été décevante par rapport aux prévisions et à l'indice UBS de +6%. L'EBIT de CHF 655 millions pour le 2ème semestre est -4% inférieur aux prévisions et à l'indice UBS (marge de 16,9% contre 16,6% pour les prévisions et 16,8% pour l'indice UBS). Le FCF est de CHF 342 millions contre CHF 1'033 millions l'année précédente ' indique UBS.



Le résultat net s'est inscrit à 823 millions de francs suisses (contre 774 millions de francs suisses). La marge nette est de 11,0 % (contre 10,6 %).



' Compte tenu de la forte position des marques du Groupe dans tous les segments mondiaux et des chiffres robustes en janvier pour la Chine continentale, le Groupe vise une année record en 2023 ' a indique la direction de Swatch.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.