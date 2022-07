Swatch : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les résultats du premier semestre confirment qu'il n'y a pas de changement dans la situation des actions.



UBS confirme son conseil neutre sur la valeur et réitère son objectif de cours de 237 francs suisses.



' Les résultats du premier semestre montrent le choix continu auquel la direction est confrontée jusqu'à ce que les changements stratégiques nécessaires soient effectués, c'est-à-dire donner la priorité aux bénéfices ou aux flux de trésorerie ' indique UBS.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.