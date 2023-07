Swatch : UBS confirme son conseil et l'objectif

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 262 de francs suisses après l'annonce des résultats. Le groupe a dépassé les prévisions sur le chiffre d'affaires et sur les marges selon l'analyste.



' La croissance du chiffre d'affaires du 1er semestre hors effets de change de +18% a été supérieure de +4ppt aux prévisions de +14% (UBSe +19%) ' indique UBS.



' L'EBIT S1 de CHF686 millions a été en hausse de +12% par rapport à CHF612 millions (+9% par rapport à UBSe CHF627 millions), avec une marge EBIT de 17,1%, +150bps par rapport au consensus de 15,6% (UBSe 15,4%) ' rajoute UBS.



