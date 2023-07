Swatch : Stifel reste à conserver, révise sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Swatch avec un objectif de cours révisé à 310 francs suisses, à la suite de la publication par l'horloger helvétique de résultats meilleurs que prévu au titre de son premier trimestre comptable, jeudi dernier.



Le broker a remonté de 4% ses estimations de résultat opérationnel (EBIT) pour la période 2023-25, 'en raison d'hypothèses de croissance organique et de marge plus élevées qui font plus que compenser un vent contraire de changes plus important'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.