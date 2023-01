Swatch : Stifel remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'conserver' sur Swatch avec un objectif de cours porté de 250 à 280 francs suisses, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations d'EBIT 2022-23, des hypothèses de marges plus élevées compensant de moindres prévisions de ventes.



'Swatch ne figure pas parmi nos valeurs du luxe préférées à un horizon de 12 mois, mais nous sommes tactiquement constructifs avant les résultats 2022, le groupe offrant la meilleure exposition du secteur au cluster chinois', explique-t-il.



Selon le broker, les investisseurs 'semblent enclins à regarder au-delà d'un faible quatrième trimestre 2022 en Chine et à se concentrer de plus en plus sur comment jouer la réouverture de la Chine et la reprise des voyages chinois au cours de 2023'.



