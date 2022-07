Swatch : Stifel n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur Swatch Group de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 360 à 250 francs suisses, conseillant aux investisseurs de lui préférer les titres LVMH ou Richemont, tous deux recommandés à 'achat'.



Concernant Swatch, le broker réduit ses projections de profit opérationnel de 10% pour 2022, puis de 9% pour 2023 et 2024, en raison d'hypothèses de ventes et de marge plus prudentes sur la base de conditions macroéconomiques mondiales en dégradation.



