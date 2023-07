Swatch : Stifel abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'conserver' sur Swatch Group, avec un objectif de cours ramené de 325 à 290 francs suisses, dans le sillage d'un abaissement de 3% de ses projections d'EBIT 2023-25 pour l'horloger helvétique.



'L'action constitue une carte de valeur pour le luxe, mais nous voyons des dynamiques de ventes plus fortes, des marges de relèvements de consensus plus grandes et de meilleurs attributs défensifs ailleurs dans notre couverture', explique le broker.



Stifel anticipe une forte croissance en comparaison annuelle pour le premier semestre 2023, mais il pense que l'attention des investisseurs devrait se concentrer notamment sur les implications pour les perspectives de la faiblesse économique récente de la Chine.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.