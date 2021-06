Swatch : Oddo reste à 'sous-performance', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Swatch, mais remonte son objectif de cours de 225 à 283 francs suisses, en ligne avec le relèvement des estimations du bureau d'études, son calcul prenant en compte 'une vision prudente sur la perspective longue'.



L'analyste explique anticiper une reprise plus visible dès le premier semestre 2021, et relève en conséquence ses estimations pour l'horloger helvétique de +5% sur les ventes 2021 et 2022, de +8% sur l'EBIT 2021 et de +9% sur l'EBIT 2022.



Sur la base de ses nouvelles prévisions, Oddo note cependant que le titre Swatch se traite à plus de 25 fois en termes de ratio P/E 2021, un niveau 'assez élevé en absolu dans la mesure où les fondamentaux du groupe n'épousent pas vraiment ceux du luxe'.



