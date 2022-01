Swatch : Oddo reste à sous-performance, remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Swatch malgré un objectif de cours remonté de 283 à 294 euros, avec un ajustement en hausse d'un peu plus de 5% de ses prévisions d'EBIT en moyenne sur 2022-2024, mais des hypothèses de croissance inchangées.



Le bureau d'études souligne que son nouvel objectif de cours sur le titre de l'horloger suisse fait apparaître un potentiel d'appréciation à 12 mois très faible en regard de celui maintenant apparent sur la plupart des autres valeurs du secteur qu'il couvre.



'De fait, notre opinion demeure que la valorisation actuelle du titre reflète assez fidèlement des perspectives de croissance à moyen terme qui restent nettement en dessous de celle du secteur du luxe en Europe', ajoute l'analyste en charge du dossier.



