Swatch : Oddo reste à 'alléger' après les semestriels

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 154 francs suisses sur Swatch Group, au lendemain de la publication des résultats semestriels de l'horloger, marqués par un fort recul des ventes et une perte supérieure à 300 millions de francs.



Le bureau d'études note que le groupe helvétique table sur un retour à un EBIT suffisamment positif au second semestre pour que l'EBIT pour l'année entière reste dans le vert malgré la perte lourde enregistrée au premier.



'Nous ne partageons pas complètement un tel enthousiasme : nous pensons que la croissance en Chine et dans une bonne partie de l'Asie va rester favorable au second semestre mais sommes beaucoup plus circonspects sur le reste du monde', réagit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

