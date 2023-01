Swatch : Oddo remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Swatch, restant 'toujours prudent sur la perspective long terme', mais remonte son objectif de cours de 246 à 286 francs suisses, niveau qui demeure cependant 'visiblement en dessous des cours récents'.



Au vu d'une performance solide en matière de marge et d'une reprise confirmée du tourisme chinois, le bureau d'études a adopté des hypothèses long terme un peu plus favorables, s'ajoutant au relèvement de ses prévisions court terme pour l'horloger suisse.



'De fait, nous restons prudents sur les fondamentaux long terme de Swatch en relatif au luxe, le groupe ne nous semblant pas en mesure de suivre la croissance toujours vive à venir de cette industrie', nuance toutefois l'analyste.



