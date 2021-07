Swatch : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Swatch Group, et relève son objectif de cours de 283 à 288 CHF.



'La reprise de l'activité au premier semestre n'est pas encore spectaculaire' estime toutefois le bureau d'analyses.



Le chiffre d'affaires semestriel de Swatch Group s'établit ainsi à 3392 MCHF, soit légèrement en deçà de l'estimation d'Oddo (3424 MCHF), et à -12,3% par rapport à la même période en 2019, à taux de change constants.



Swatch Group table sur 'une croissance positive' du 2nd semestre 2021 par rapport au 2nd semestre 2019 à taux de change constants, quand Oddo, avant publication, tablait sur un recul de 4 % - ce qui fait dire à l'analyste que le groupe est 'très (trop?) optimiste'.



