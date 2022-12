Swatch : Oddo maintient son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo conserve son avis Sous-performance et son objectif de cours de 246CHF pour Swatch. ' Le groupe souffre des changes et de la Chine au deuxième semestre ', indique l'analyste.



Oddo estime que la croissance des ventes sur le deuxième semestre devrait se situer autour de 5% ' et l'effet changes devrait être négatif à hauteur de 3 pts, d'où au final une révision de -2% de notre prévision CA FY 2022 attendu désormais à 7627M CHF '.



Cette morosité de l'activité est toutefois contrebalancée estime l'analyste ' par une bonne tenue attendue de la marge d'EBIT '. Et d'annoncer : ' Notre prévision de marge d'EBIT a été légèrement remontée de 15,4% à 15,5% d'où une révision un peu plus faible au niveau de l'EBIT à -4%. Les changements apportés à notre prévision 2024 sont similaires : -5% CA -3% EBIT (croissance 2024 à +4%, marge d'EBIT 2024 à 15.7%). '



Porté par la perspective de réouverture de la Chine, ' le titre cote désormais au-dessus de notre objectif de cours ', remarque encore Oddo qui n'est pas convaincu, à ce stade, ' que le groupe soit en mesure de parvenir à une croissance plus forte de l'activité et plus en rapport avec la norme de l'industrie du luxe ', conclut l'analyste.



