Swatch : Oddo BHF rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'sous-performance' sur Swatch Group, malgré un objectif de cours rehaussé de 260 à 269 francs suisses dans le sillage d'un relèvement de ses prévisions à court terme pour le fabricant de montres.



Après des résultats de premier semestre 'flatteurs en dépit de l'effet changes (croissance organique à +18%, marge EBIT en progression par rapport au second semestre 2022)', le bureau d'études remonte ses prévisions annuelles de résultats de +6% en moyenne.



S'il reconnait avoir sous-estimé le potentiel de rebond du groupe helvétique sur 2023, Oddo BHF déclare néanmoins rester prudent sur le potentiel de croissance à moyen terme de ses marques grand public.



'D'autre part le groupe commence maintenant à s'approcher du niveau de marge normative long terme que nous prenons en compte dans sa valorisation par DCF (18%) et nous ne sommes pas convaincus qu'il puisse durablement l'excéder', ajoute-t-il.



