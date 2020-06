Swatch : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' sur Swatch Group et abaisse son objectif de cours de 168 à 154 francs suisses, dans le sillage d'une révision de près de -10% de son scénario EBIT post 2020 pour l'horloger helvétique.



Plus fondamentalement, le bureau d'études déclare rester prudent sur l'évolution du segment horloger clé de Swatch, le milieu de gamme (Tissot/Longines/Oméga) et trouve son exposition au très haut de gamme 'trop parcellaire pour influer sur les destinées du groupe'.



'La montée en puissance des montres connectées et une macro assez peu favorable à la consommation discrétionnaire de masse restent selon nous des obstacles importants à un re-rating du titre', ajoute l'analyste.



