Swatch : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' sur Swatch Group avec un objectif de cours abaissé de 220 à 168 francs suisses, reflétant 'à la fois des paramètres de marché plus conservateurs et l'impact de prévisions long terme amoindries'.



Notant à la suite de la conférence de presse des résultats annuels que 'la Chine va mieux, mais le court terme ne s'arrange pas', l'analyste prévient que 'le premier semestre 2020 sera forcément très mauvais'.



Aussi, le bureau d'études répercute son nouveau scenario sectoriel sur ses prévisions pour le groupe d'horlogerie helvétique, et estime que le bénéfice 2020 devrait reculer des deux tiers en comparaison annuelle.



