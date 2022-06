Swatch : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Swatch Group avec un nouvel objectif de cours de 286 francs suisses, contre 294 francs précédemment, nouvelle cible qui 'reflète des paramètres de taux et prime de risque moins favorables'.



'Certes le cours actuel excède notre nouvel objectif d cours de plus de 15% mais le potentiel de gain à 12 mois de la plupart des autres valeurs du secteur que nous couvrons est proche du double', souligne l'analyste en charge de l'horloger helvétique.



Soulignant que 'les statistiques horlogères d'avril illustrent le défi posé au groupe, avec une forte exposition à la Chine et une moindre présence en luxe/haut de gamme', Oddo ajuste modérément en baisse ses prévisions 2022 (-3% au niveau de l'EBIT).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.