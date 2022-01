Swatch : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur Swatch avec un objectif de cours ajusté de 370 au niveau 'encore très rémunérateur' de 356 francs suisses, au lendemain de la publication par la société d'horlogerie helvétique de ses résultats pour 2021.



S'il estime que Swatch 'reste une valeur mal aimée pénalisée par un statut ambivalent', et qu'elle 'a connu par ailleurs bien des avatars', le bureau d'études considère que le second semestre marque une nouvelle étape dans le redressement avec la reprise du cycle horloger.



'Le groupe prévoit une nouvelle et sensible amélioration de ses ventes pour 2022. Beaucoup plus agile et flexible tant sur le plan commercial que financier, Swatch reste décoté tant sur les critères patrimoniaux que de rentabilité', juge l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.