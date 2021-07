Swatch : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Swatch avec un objectif de cours relevé de 354 à 380 francs suisses, jugeant que la valorisation du groupe d'horlogerie suisse est encore modérée (fonds propres durs proches de 12 milliards de francs).



Le bureau d'études voit dans les résultats du premier semestre 2021, 'le retournement est sans doute le plus marqué de toutes les publications à venir dans les industries du luxe', redressement lié à une forte reprise des ventes de l'industrie horlogère.



Invest Securities ajoute que sa prévision d'un CA annuel à 7,9 milliards de francs suisses implique un relèvement de son estimation annuelle de résultats, avec un EBIT atteignant le cap du milliard de francs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.