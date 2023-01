Swatch : Invest Securities relève sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Swatch avec un objectif de cours rehaussé de 310 à 351 francs suisses, au lendemain des résultats du fabricant de montres, qui 'a confirmé sur l'ensemble de 2022 les tendances affichées au premier semestre'.



'Preuve d'un compromis amélioré en termes d'équilibre de l'activité par branches et par zones, le groupe a bien résisté à la dégradation de ses performances en Chine', souligne notamment l'analyste en charge du dossier.



'Swatch dispose d'un excédent de cash confortable et se paye 1,25 fois ses fonds propres durs ce qui est presque à considérer comme une anomalie', ajoute-t-il, pointant en outre une sensibilité au risque de marché (taux) relativisée par le swiss made à inflation contrôlée.



