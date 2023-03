Swatch Group : Stifel maintient son opinion

(CercleFinance.com) - Stifel conserve sa recommandation Conserver et son objectif de cours à 325 CHF sur le titre Swatch Group.



' Nous nous attendons à ce que les ventes du Swatch Group en Chine remontent aux niveaux de 2021 en 2023 ', précise l'analyste, admiratif de la maîtrise des frais de personnel ' qui a permis à Swatch de réaliser une solide performance en termes de marge en 2022. '



Et de noter encore que la composition des stocks est restée inchangée : ' L'inventaire total au 31 décembre 2022 de 6.9 milliards CHF a été divulgué à la fin du mois de janvier.



