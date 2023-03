Swatch Group : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo garde sa recommandation Sousperformance sur le titre Swatch mais relève son objectif de cours de 286 à 303 CHF.



L'analyste se veut prudent sur la croissance à long terme. ' La remontée de nos prévisions et une marge normative long terme prise à 17.5% (16.6% préc.) nous conduisent à cet objectif de cours rehaussé à 303 CHF, mais légèrement en dessous des cours récents ', explique-t-il.



Moins ' optimiste que le consensus en matière de prévisions ', Oddo continue de penser que la dynamique de croissance du groupe, au-delà du rattrapage en Chine, ' reste nettement inférieure à celle du secteur du luxe '.



