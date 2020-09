Swatch : Crédit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Swatch Group avec un objectif de cours relevé de 260 à 280 francs suisses, dans le sillage d'un relèvement d'estimations de résultats pour l'horloger helvétique.



Il anticipe désormais un profit opérationnel pour l'exercice 2020 de 98 millions de francs suisses, au lieu de 34 millions précédemment, et rehausse ses attentes de profit opérationnel pour 2021 et 2022 de 5%.



Le broker justifie cet ajustement de prévisions pour Swatch par sa volonté de 'refléter une vision plus constructive sur la reprise de la demande et les coûts, ainsi que sur les vents contraires de changes'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.