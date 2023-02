Stora Enso : Credit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note 'neutre' sur le titre Stora Enso, avec un objectif de cours abaissé de 16 à 15,3 euros.



Le bureau d'analyses estime que 2022 s'est achevée sur une note faible, avec un recul de 17% de l'EBIT opérationnel au 4e trimestre par rapport à la même période un an plus tôt, alors que l'EBIT opérationnel 2022 a pourtant augmenté de 24% par rapport à l'exercice précédent, à 1891 ME.



L'accélération de l'inflation des coûts, une forte baisse des prix des produits en bois et une demande plus faible expliquent la faible progression des bénéfices.



Dans ce contexte, Credit Suisse anticipe un recul de l'EBIT opérationnel de 29% en 2023.



