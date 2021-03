Stifel voit Moncler parmi les gagnants de l'industrie du luxe à long terme

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation de conserver les titres Moncler en vue d'un nouvel objectif de cours relevé à 49 euros, dans le sillage de prévisions de profit opérationnel 2021-22 rehaussées de 2% pour intégrer les résultats 2020 et des hypothèses de croissance pour 2021.

Le broker continue de considérer le groupe italien comme "un gagnant du secteur à long terme, offrant un potentiel de croissance des ventes supérieure à la moyenne sectorielle et une rentabilité attractive". "Cela dit, nous pensons que nous pouvons trouver une meilleure dynamique des ventes à court terme et / ou un potentiel supérieur de hausse de valorisation ailleurs dans notre couverture de luxe", juge-t-il toutefois.

