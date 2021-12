SSE : Jefferies remonte sa recommandation

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Jefferies remonte sa recommandation sur SSE (Scottish & Southern Energy) de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 1710 à 1810 pence, à la suite d'un point stratégique de la compagnie de distribution énergétique britannique.



Le broker estime le TCAM sous-jacent du BPA 2021-26 à 9,4%, 'ce qui est supérieur à la moyenne du secteur', et pense que 'le nouveau plan améliorera le bilan de SSE compte tenu de la cession prévue de 25% des réseaux et du dividende 2024 rebasé'.



'Dans l'ensemble, la visibilité sur les perspectives de croissance s'est améliorée, ce qui, combiné à la récente faiblesse du cours de l'action (-6% sur le mois), offre un point d'entrée convaincant à un ratio P/E 2022-23 de 15,5 fois', poursuit-il.



