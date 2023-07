Spotity : Canaccord Genuity maintient l'achat

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity a maintenu mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 170 dollars sur Spotify, se disant encouragé par la croissance du nombre d'utilisateurs enregistrée par la plateforme.



Dans une note de réaction, le broker canadien indique que le géant suédois du streaming audio a réussi à attirer un nombre d'utilisateurs gratuits record de 36 millions en termes nets au deuxième trimestre, avec une bonne surprise aussi du côté des abonnements 'premium'.



'Nous restons encouragés par la vigueur de la croissance du nombre d'utilisateurs et par les progrès réalisés au niveau de la rentabilité et pensons que les augmentations de tarifs tout comme l'amélioration du marché publicitaire devraient lui permettre d'accélérer la croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, puis en 2024', souligne le courtier.



