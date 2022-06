Spotify : BofA Securities relève son objectif

(CercleFinance.com) - BofA Securities a réitéré jeudi sa recommandation d'achat sur Spotify, tout en relevant son objectif de cours sur le titre de 137 à 164 dollars suite à la dernière journée d'investisseurs organisée par le géant du streaming musical.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire fait valoir que le groupe suédois est actuellement en train de se transformer en une plateforme audio généraliste, proposant une multitude de podcasts ainsi que des livres audio, avec d'autres opportunité de développement restant à explorer.



Toutes ces pistes devraient permettre à la société de passer d'un marché total estimé à 33 milliards de dollars à un univers potentiel de quelque 350 milliards de dollars, soit une multiplication par plus de dix, poursuit-il.



Parallèlement, le renforcement de son offre devrait lui permettre de réduire le taux de résiliation, d'améliorer la fidélité des clients et d'augmenter le revenu moyen par abonné (ARPU) au fil du temps, ajoute l'analyste.



D'ici là, la montée en puissance dans les podcasts devrait favoriser une hausse des marges bénéficiaires par le biais d'une augmentation des recettes publicitaires, note BofA.



Prenant note de l'optimisme manifesté par Spotify, l'intermédiaire relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge brute sur le groupe à horizon 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.