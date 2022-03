Sony : Les projets VE ont 'peu d'importance' selon Jefferies

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre et son objectif de 20380 Yens.



L'analyste rappelle que Sony a annoncé le 4 mars la signature d'un protocole d'accord avec Honda afin de créer une entreprise commune pour le développement et la vente en commun de véhicules électriques.



' Lorsque Sony a présenté son prototype de véhicules électriques au salon CES 2022, nous avions prédit que Sony était à la recherche de partenariats ' indique Jefferies.



' Nous pensons que le leadership de Sony dans 4 secteurs (jeux, musique, capteurs, films) est à l'origine de la croissance de ses bénéfices et de son attractivité. Cette entreprise commune n'a que peu d'importance et de valeur pour Sony ' rajoute le bureau d'analyses.



