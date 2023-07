Snap : Jefferies réitère son conseil avant les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil Conserver sur le titre avec un objectif de 13 $ avant l'annonce des résultats trimestriels.



L'analyste estime que le marché publicitaire s'améliore, mais de nombreux défis sont attendus.



' Nous sommes de plus en plus convaincus que la récente vigueur du marché publicitaire peut conduire à un chiffre d'affaires supérieur au T2 et à des prévisions de chiffre d'affaires pour le T3 au moins en ligne avec les prévisions du marché ' indique Jefferies.



' En conséquence, nous relevons notre chiffre d'affaires du T2 de 2 % et sommes maintenant en avance de 1 % sur les prévisions. Cependant, la récente augmentation des dépenses et les changements de plateforme publicitaire sont des efforts sur plusieurs trimestres qui devraient limiter la hausse de l'EBITDA au cours des 12 prochains mois ' rajoute le bureau d'analyses.



