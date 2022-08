Snap : BofA renouvelle l'achat après la surprise Snapchat+

(CercleFinance.com) - BofA a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur Snap, assortie d'un objectif de cours de 22 dollars, au lendemain de l'annonce par le média social du gain d'un million d'abonnés pour son nouveau service payant Snapchat+.



Le courtier se dit encouragé par ce succès 'surprise', qui pourrait représenter quelque 12 millions de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire rien que sur le troisième trimestre, puis 200 millions de revenus additionnels en 2023.



Or, explique-t-il, si le marché a bien su intégrer les risques associés à l'activité du groupe de Santa Monica (Californie), il ne tient pas bien compte les bonnes nouvelles potentielles, assure-t-il dans une note.



'Nous envisageons la possibilité que la croissance de Snap se remette à accélérer en cas de stabilisation des dépenses en ligne des consommateurs, à la faveur d'une base de comparaison plus favorable, et sous l'effet du décollage de la monétisation de nouveaux formats (Spotlight, Maps)', conclut-il.



