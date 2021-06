Smith & Nephew : Credit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 1560 à 1805 pence sur Smith & Nephew, dans le sillage d'estimations 2021-23 rehaussées pour ce fournisseur britannique de matériel médical.



Il pense qu'il s'agit d'une carte sous-appréciée pour jouer la reprise de la chirurgie élective à court terme, et que les investisseurs sous-estiment la puissance combinée de moteurs de croissance récemment acquis avec le levier de rentabilité correspondant à moyen terme.



'Alors que les moteurs deviennent plus clairs et gagnent la confiance des investisseurs, nous nous attendons à ce que Smith & Nephew renverse sa sous-performance significative des 12 derniers mois', poursuit le broker.



