Sixt : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Sixt SE a annoncé des revenus opérationnels en baisse de 39% à 1 520 ME, dont -40% sur le 4ème trimestre. Comme déjà annoncé, le RCAI ressort à -81.5 ME (guidance : -70 ME et -95 ME).



' Une enveloppe de 600 ME d'économies de coûts a été réalisée sur l'année (~50% sur les coûts de personnel et de matériel et 50% sur les coûts de la flotte), dont environ 175 ME sur le seul T4, ce qui est une très bonne performance ' indique Oddo.



' Pour l'exercice en cours, il table sur une hausse de ses revenus opérationnels par rapport à 2020, le RCAI est également attendu en progression. Nous maintenons nos estimations inchangées basées sur un CA 2021 à 2 131 ME (+39% y-o-y) et un RCAI 2021 à 175 ME, soit une marge à 8.2% (vs 12.4% en 2019) ' rajoute l'analyste.



Oddo confirme son opinion à Surperformance avec un objectif de cours revu à 124 E (contre 118 E). ' Nous pensons que Sixt est aujourd'hui l'acteur le mieux positionné pour profiter d'une reprise de la demande '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.