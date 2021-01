Sixt : Oddo relève son conseil et l'objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le management a indiqué que le 4ème trimestre 2020 sera, sans surprise, affecté par la baisse de la demande.



' Le management confirme ainsi sa guidance annuelle, basée sur : 1/ un CA opérationnel consolidé de ~ 1.5 MdE, -40% y-o-y, soit un CA T4 à -44% ; 2/ un RCAI compris entre -70 ME et -95 ME vs 308 ME en 2019 (Css : -81 ME) ' indique Oddo.



' Pour 2021, le management confirme s'attendre à une reprise progressive de la demande à partir du mois d'avril/mai, avec une accélération de la demande durant la saison et anticipe un retour au niveau de pré-crise à la fin de 2021 ' rajoute l'analyste.



Oddo estime que la marge sera soutenue par la poursuite des économies de coûts (~100 ME/an sur les 24 prochains mois) ainsi que des taux d'utilisation de la flotte attendus élevés sur 2021 (capacité du groupe à adapter la flotte à la demande).



L'analyste relève ses estimations de CA de respectivement 7% et 10% à 2 310 ME et 2 832 ME. ' Nos estimations de RCAI sont relevées de 2% à 216 ME en 2021 et de 7% à 305 ME en 2022 '.

Oddo relève son conseil sur la valeur à achat (contre neutre) et son objectif de cours à 118 E (contre 100 E).



' Nous pensons que Sixt est aujourd'hui l'acteur le mieux positionné pour profiter d'une reprise de la demande '.



