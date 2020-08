Siltronic : Credit Suisse passe à 'Surperformance'

(CercleFinance.com) - L'analyste Credit Suisse annonce ce jour passer de 'neutre' à 'Surperformance' sur le titre Siltronic, estimant la valorisation 'trop attractive pour être ignorée'.



La cible du broker passe ainsi de 90 à 100 euros. Celle-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +30%.



'La récupération dans le segment smartphone (cycle 5G) et le maintien de la dynamique dans le segment sauvegarde (cloud, montée de l'intelligence artificielle / apprentissage automatique et contenus plus importants dans les appareils 5G) devraient se traduire par une situation plus équilibrée à partir du deuxième semestre 2021', estime Credit Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.