Sika : Stifel abaisse son conseil et réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel abaisse sa note sur le titre Sika, passant de 'achat' à 'conserver', et réduit son objectif de cours à 380 CHF, contre 400 CHF précédemment, pointant le 'potentiel de hausse limité à court terme'.



Le bureau d'analyses révise toutefois à la hausse de 2% ses prévisions d'EBIT sur les exercices 21/22, après des chiffres de ventes en 2021 plus élevés qu'attendu. Le broker prévoit une marge EBIT en hausse de +30 bp sur les deux exercices, soit 15,3% et 15,2%.



Stifel craint toutefois qu'en raison du cours positif de l'action, de nombreuses obligations convertibles ne soient converties ce qui engendrerait la création d'un maximum de 18,7 millions d'actions nouvelles (soit +13% par rapport au nombre d'actions en circulation fin 2020) et donc un excédent d'action à court terme.



Les prévisions de BPA de Stifel pour 2022 et 2023 sont ainsi revues à la baisse de respectivement 3 et 4%.



