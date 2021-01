Sika : Crédit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Alors que Sika annoncera les premiers chiffres de l'exercice 2020 le 12 janvier prochain, Crédit Suisse se veut d'ores et déjà confiant, encouragé par les commentaires positifs reçus lors de la Swiss Midcap Conference.



'Pour 2020, nous avons augmenté notre prévision de bénéfice de 4%, et de près de 2% pour la période 2020-2022', indique le broker.



Crédit Suisse estime que Sika devrait réaliser des ventes d'environ 10 milliards de CHF dès 2022 et que la direction a mis en oeuvre diverses initiatives qui devraient conduire 'au gain de nouvelles parts de marché.'



Par conséquent, Crédit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre et relève son objectif de cours, passant de 240 à 260 CHF.





