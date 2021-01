Sika : Berenberg reste à 'achat', rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Berenberg réitère sa recommandation 'achat' sur Sika avec un objectif de cours rehaussé de 245 à 265 francs suisses, dans une note consacrée à plusieurs acteurs de la chimie exposés à la construction.



'Sika, le plus grand producteur mondial de produits chimiques de construction, sera le plus grand bénéficiaire des vastes mesures de relance annoncées pour soutenir une reprise économique en réponse à la tourmente provoquée par le Covid-19', juge le broker.



'Les fabricants de peintures et de revêtements seront moins directement concernés, mais la forte demande devrait se poursuivre', ajoute Berenberg, qui considère AkzoNobel et PPG Industries comme ses cartes préférées dans le secteur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.