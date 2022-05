(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Signify, Credit Suisse abaisse son objectif de cours à 40 euros, pour refléter un ajustement de ses attentes de bénéfices et des hypothèses DCF plus conservatrices.



Le broker laisse ses estimations pour 2022 en grande partie inchangées, mais il réduit ses prévisions d'EBITA ajusté pour 2023 d'environ 4% afin de refléter les risques cycliques potentiels en Europe.



Credit Suisse demeure néanmoins neutre à ce stade sur le titre du fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage, car il voit les risques cycliques sur le chiffre d'affaires compensés par une valorisation peu exigeante.



