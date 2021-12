SIG : Liberum confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - SIG, le groupe de distribution de matériaux de construction, a annoncé avoir réalisé de bonnes ventes au quatrième trimestre, ce qui donne à la direction une certaine confiance dans les résultats de l'année complète (jusqu'en décembre 2021).



Suite à cette annonce, Liberum confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 65p.



' Le bénéfice d'exploitation ne devrait pas être inférieur à 40 millions de livres, alors que le consensus est de 36 millions de livres ' indique l'analyste.



' Nous pensons que le marché a perdu de vue l'exposition de SIG sur le marché de l'isolation, qui connaîtra une croissance structurelle, les gouvernements européens cherchant à décarboniser le parc immobilier ' rajoute Liberum.





