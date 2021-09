Siemens Healthineers : Jefferies entame le suivi à conserver

(CercleFinance.com) - Jefferies a entamé mercredi le suivi du titre Siemens Healthineers avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours établi à 53 euros.



S'il considère le fabricant d'équipements médicaux allemand comme un investissement de qualité sur le long terme, le broker américain fait remarquer que le marché anticipe une révision à la hausse des objectifs annuels à l'occasion de la journée d'investisseurs du 17 novembre prochain, un relèvement qui - d'après lui - est déjà bien intégré dans le cours de Bourse.



Jefferies - qui met en avant les fondamentaux 'attrayants' du secteur ainsi que l'effet favorable lié à l'acquisition de Varian - dit prévoir une croissance moyenne annuelle de 9,7% du chiffre d'affaires du groupe et de 12,4% de son bénéfice par action (BPA).



