Siemens Healthineers : Credit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère sa note de 'surperformance' sur Siemens Healthineers (SHL), un titre qui reste 'un choix clé', selon le bureau d'analyses qui relève d'ailleurs son objectif de cours à 54 euros, contre 48 euros précédemment.



Le broker s'appuie notamment sur la croissance structurelle du marché du matériel d'imagerie: outre la pénétration croissance sur les marchés émergents, des remplacements sont à prévoir en Europe où plus d'un scanner sur cinq a plus de 10 ans.



SHL pourrait aussi bénéficier à court terme de l'engouement pour les tests antigéniques permettant de détecter la Covid-19. La société table sur des ventes de tests comprises entre 300 et 350 M euros en 2021 (avec 130M au 1er trimestre 2021, soit 11M de tests par mois), indique l'analyste.



SHL a déclaré pouvoir augmenter sa capacité à 30M de tests par mois ce qui pourrait alors engendrer une hausse potentielle de l'EBIT de l'ordre de 12% en 2021 si cette demande soutenue persistait au 2nd semestre, rapporte Credit Suisse.





