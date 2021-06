Siemens Healthineers : Credit Suisse maintient son conseil

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Siemens Healthineers (SHL), avec un objectif de cours inchangé de 55 euros.



Selon le bureau d'analyses, 'la récente performance de croissance des commandes par rapport à ses pairs confirme la position dominante de SHL dans le marché en pleine croissance du marché de l'imagerie'.



L'analyste estime que SHL devrait respecter près de 10% de croissance du BPA ajusté par an entre 2023 et 2025.



Credit Suisse précise toutefois réduire ses prévisions d'EPS 2022-23 de 1,6 % en raison d'une demande plus faible de tests antigènes.





