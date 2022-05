Siemens Healthineers : Barclays relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays relève sa recommandation sur Siemens Healthineers de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours porté de 60 à 67 euros, dans une note sectorielle sur les fournisseurs européens de technologies médicales.



Après un faible début d'année 2022 pour les valeurs des technologies médicales, le broker déclare 'voir de bonnes raisons d'être constructif pour le secteur', qu'il considère comme étant 'hautement défensif sur les tendances en termes de chiffre d'affaires'.



