Siemens Healthineers : AlphaValue n'est plus à la vente

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé hier soir avoir relevé de 'vente' à 'alléger' son opinion sur Siemens Healthineers, estimant que l'effet bénéfique lié à l'acquisition de Varian n'est pas encore bien intégré dans les cours.



Le bureau d'études parisien explique que l'activité d'imagerie médicale du groupe allemand devrait pourtant largement profiter du rachat de Varian en lui permettant de 'changer la donne' dans le domaine de la radiothérapie.



AlphaValue relève en conséquence son multiple de valorisation sur le spécialiste du matériel de santé, pour lequel il applique désormais un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 17x, contre 15x jusqu'à présent.



Le cabinet parisien ajoute qu'il envisage, sur le long terme, une marge opérationnelle (Ebitda) d'environ 27%, un objectif qui peut sembler ambitieux au vu des performances des autres 'medtechs' (technologies médicales) mais qu'AlphaValue juge de son côté parfaitement 'réalisable'.



